#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Иран мұнайы қайтадан әлемдік нарыққа шықты

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 15:06 Фото: unsplash
АҚШ-пен бітім жасағаннан кейін Иран мұнайын қайта эскпорттай бастады.

Танкерлер АҚШ әскери-теңіз күштерінің блокадасынан босаған. Алғаш болып жолға шыққан екі кемеде 3,8 млн баррель мұнай тиелген, деп жазады qazaqstan.tv.

Тағы бір ирандық танкер 1 млн баррель энергетикалық шикізатты артып діттеген бағытына шықты.

Дегенмен, әлемдік мұнай тасымалы үшін маңызды саналатын Ормуз бұғазының келешегі әлі де нақты емес.

АҚШ президенті Дональд Трамп су жолы жақын уақытта толық ашылып, кеме қатынасы тегін болатынын мәлімдеді.

Ал Иран билігі Ормұз бұғазында қозғалыс үшін төлем енгізілуі мүмкін екенін меңзеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода
10:38, 06 мамыр 2026
АҚШ пен Иран арасындағы ымыра бұзылуы мүмкін
Иран келіссөздерді тоқтатып, АҚШ-қа ультиматум қойды
19:53, 01 маусым 2026
Иран келіссөздерді тоқтатып, АҚШ-қа ультиматум қойды
Иран АҚШ-пен келіссөздер туралы жаңа мәлімдеме жасады
10:14, 19 мамыр 2026
Иран АҚШ-пен келіссөздер туралы жаңа мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Кукушкин
17:01, Бүгін
Легенда казахстанского тенниса Михаил Кукушкин открыл академию в Испании
Елена Рыбакина
16:38, Бүгін
"Звёздный матч": Tennis Channel анонсировал игру Рыбакиной против Эалы в Берлине
Дастан Сатпаев тепло попрощался с &quot;Кайратом&quot;
16:21, Бүгін
"Никогда этого не забуду": Дастан Сатпаев тепло попрощался с "Кайратом"
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
16:21, Бүгін
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: