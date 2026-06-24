Испанияда турист теңізге секіріп, сал болып қалды
Gazeta.ru басылымының Need to Know-ға сілтеме жасап жазуынша, дәрігерлер 27 жастағы ер адамның жүріп-тұру қабілетін толық жоғалтуы мүмкін екенін жоққа шығармай отыр.
Қайғылы оқиға Арди Баллиу досымен бірге демалып жүріп, теңізге басымен секірген кезде болған. Ол су бетіне ұзақ уақыт шықпаған, бұл оның жанындағы адамдарды алаңдатқан. Жақын маңдағы демалушылар зардап шегушіні жедел қызмет келгенге дейін судан шығарып алған.
Жағалауда жедел жәрдемді күтіп тұрған кезде британдық азамат аяғын сезбейтінін айтқан. Дәрігерлер оған омыртқаның бірнеше жерінен сынық, соның ішінде бірінші мойын омыртқасының зақымдануы диагнозын қойған. Туыстарының айтуынша, оның жағдайы өте ауыр деп бағалануда.
Отбасы өкілдері алда ұзақ емдеу кезеңі күтіп тұрғанын, ал толық қалпына келу мүмкіндігі әзірге белгісіз екенін хабарлаған.
Айта кетейік, бұған дейін Таиландта жоғалып кеткен қазақстандық рэпердің тірі табылғаны туралы хабарланған болатын.