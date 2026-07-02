#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Роналдуның сүйіктісі бизнеске қадам басты

Роналдуның сүйіктісі бизнеске қадам басты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 10:17 Сурет: Instagram/georginagio
Атақты футболшы Криштиану Роналдуның сүйіктісі Джорджина Родригес өзінің жеке киім брендін іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның әлеуметтік желідегі соңғы жарияланымдары мен арнайы ашылған Instagram-дағы бизнес-парақшасына қарағанда, Джорджина негізінен бірінші класпен саяхаттауға арналған қарапайым әрі ыңғайлы спорттық киімдер шығаруды жоспарлап отыр.

Қазіргі таңда топтамада 90-ға жуық өнім бар. Олардың қатарында түрлі түстегі топтар, леггинстер және спорттық шалбарлар ұсынылған.

Роналдуның сүйіктісі бизнеске қадам басты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 10:17

Сурет: Instagram/mimoa_com

Брендтің негізін қалаушының жоспарына сәйкес, жаңа киім желісі Ким Кардашьянның киім брендімен бәсекелесуді көздейді. Коллекциядағы өнімдердің орташа бағасы шамамен 100 АҚШ долларын құрайды.

Бұған дейін Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетелеп, дубль авторы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Геннадий Головкиннің бокс қолғабы музей қорына тапсырылды
11:35, Бүгін
Геннадий Головкиннің бокс қолғабы музей қорына тапсырылды
Роналду Мюллердің рекордын жаңартты
10:03, 01 тамыз 2023
Роналду Мюллердің рекордын жаңартты
Aitu.Cloud Day: Қазақтелеком ақпараттық технологиялар көзін оңтайландыру үшін 4 жаңа шешім ұсынады
19:43, 07 қараша 2024
Бағдат Мусин: "Қазақтелекомның" бизнеске арналған 4 жаңа бұлтты сервисін іске қостық
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тот самый скандальный бой на ЧА-2025 Аман Конысбек - Шавкатжон Болтаев
15:14, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступал круче на чемпионатах Азии по боксу U 23
Умар Нурмагомедов
15:09, Бүгін
Нурмагомедов проведёт бой против китайца Ядонга в Шанхае
&quot;Кызылжар&quot; подписал албанским полузащитником Лиридоном Латифи
14:42, Бүгін
"Кызылжар" подписал албанским полузащитником Лиридоном Латифи
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге &quot;Уимблдона&quot;
14:21, Бүгін
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге "Уимблдона"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: