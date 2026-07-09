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Әлем

Трамп Сирияны терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығаруға дайын екенін мәлімдеді

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 09:49 Фото: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп Сирияны АҚШ Мемлекеттік департаменті жүргізетін терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен шығару мәселесін қарастыруға дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, мұндай шешім Сирияның уақытша президенті Ахмед аш-Шарааның соңғы әрекеттеріне байланысты қабылдануы мүмкін.

CNN телеарнасының жазуынша, журналистердің сұрақтарына жауап берген Трамп Сирияның қазіргі басшылығының қызметіне оң баға беріп, елдің мәртебесін қайта қарауға ешқандай кедергі көрмейтінін айтты. Сондай-ақ ол Сирияның аталған тізімнен жақын арада шығарылуы мүмкін екенін жеткізді.

АҚШ Сирияны терроризмді қолдайтын мемлекеттер қатарына 1979 жылы енгізген болатын. Соңғы жылдары елдегі билік ауысқаннан кейін АҚШ Конгресіндегі екі партияның өкілдері де бұл шешімді қайта қарау қажеттігін бірнеше рет көтерген.

Трамптың бұл мәлімдемесі Вашингтонның Сирияға қатысты саясатын өзгерту бағытындағы кезекті қадамы саналады. Бұған дейін АҚШ әкімшілігі қазіргі Сирия басшылығымен байланысты "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) ұйымын террористік ұйымдар тізімінен алып тастаған еді.

Егер Сирия терроризмді қолдайтын мемлекеттер тізімінен ресми түрде шығарылса, бұл екі ел арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтірудегі маңызды кезеңдердің бірі болуы мүмкін. Сондай-ақ мұндай шешім Сирияның төңірегіндегі дипломатиялық және экономикалық ахуалға да елеулі ықпал етуі ықтимал.

Бұған дейін ерлі-зайыпты Ердоғандар НАТО саммитіне қатысушылардың құрметіне салтанатты кешкі ас бергенін жазғанбыз.

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