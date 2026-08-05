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Әлем

Зеленский Украинаның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты

Зеленский Украинаның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 11:06 Сурет: Facebook/olga.kravets.796
3 тамызда Украина президенті Владимир Зеленский Ольга Стефанишинаны Украинаның АҚШ-тағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

3 тамыз күні Стефанишина Facebook-тегі парақшасында бұл шешімнің жеке жағдайларына байланысты өз бастамасымен қабылданғанын мәлімдеп, қызметтен кету туралы өтінішінің суретін де жариялады.

Зеленский Украинаның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 11:06

Сурет: Facebook/olga.kravets.796

Сол күні Украина президентінің ресми сайтында Ольга Стефанишинаны АҚШ-тағы Төтенше және өкілетті елші қызметінен босату туралы жарлық жарияланды.

Ол бұл қызметке 2025 жылғы 27 тамызда тағайындалған болатын. Стефанишина бұған дейін Украинаның вице-премьері және әділет министрі қызметтерін атқарған. Әзірге АҚШ-тағы Украинаның жаңа елшісінің есімі жарияланған жоқ.

Бұған дейін Зеленский Ресейді бітімге шақырып, келісімнің үш нұсқасын ұсынғанын жазғанбыз.

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