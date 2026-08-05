Зеленский Украинаның АҚШ-тағы елшісін қызметінен босатты
Сурет: Facebook/olga.kravets.796
3 тамызда Украина президенті Владимир Зеленский Ольга Стефанишинаны Украинаның АҚШ-тағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
3 тамыз күні Стефанишина Facebook-тегі парақшасында бұл шешімнің жеке жағдайларына байланысты өз бастамасымен қабылданғанын мәлімдеп, қызметтен кету туралы өтінішінің суретін де жариялады.
Сол күні Украина президентінің ресми сайтында Ольга Стефанишинаны АҚШ-тағы Төтенше және өкілетті елші қызметінен босату туралы жарлық жарияланды.
Ол бұл қызметке 2025 жылғы 27 тамызда тағайындалған болатын. Стефанишина бұған дейін Украинаның вице-премьері және әділет министрі қызметтерін атқарған. Әзірге АҚШ-тағы Украинаның жаңа елшісінің есімі жарияланған жоқ.
Бұған дейін Зеленский Ресейді бітімге шақырып, келісімнің үш нұсқасын ұсынғанын жазғанбыз.
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