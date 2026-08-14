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Әлем

Ұлыбританияда жолаушылар пойызы апатқа ұшырады: зардап шеккендер бар

Ұлыбританияда пойыз апатқа ұшырады: зардап шеккендер бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 10:08 Сурет: pexels
Ұлыбританияның Льюис станциясы маңында Лондоннан Истборнға бағыт алған Southern пойызы рельстен шығып кетті. Апат 13 тамыз күні түстен кейін болған. Осыдан кейін билік ірі төтенше жағдай режимін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елдің көлік полициясының баспасөз қызметінің мәліметінше, пойыздың үш вагоны бүйірімен аударылып қалған. Бірнеше жолаушы вагондардың ішінде қамалып қалған. Кейін олардың барлығы қауіпсіз жерге эвакуацияланды.

Алдын ала мәлімет бойынша, екі адам ауыр жарақат алған, тағы тоғыз жолаушы жеңілдеу жарақат алған. Зардап шеккендерге оқиға орнында медициналық көмек көрсетіліп, кейбірі ауруханаға жеткізілді.

Оқиға орнында полиция, өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлері жұмыс істеді. Апаттың себептері анықталуда.

Бұған дейін Рим маңындағы оқ-дәрі шығаратын зауытта жарылыс болып, алапат өрт тұтанғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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