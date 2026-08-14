Ұлыбританияда жолаушылар пойызы апатқа ұшырады: зардап шеккендер бар
Елдің көлік полициясының баспасөз қызметінің мәліметінше, пойыздың үш вагоны бүйірімен аударылып қалған. Бірнеше жолаушы вагондардың ішінде қамалып қалған. Кейін олардың барлығы қауіпсіз жерге эвакуацияланды.
Алдын ала мәлімет бойынша, екі адам ауыр жарақат алған, тағы тоғыз жолаушы жеңілдеу жарақат алған. Зардап шеккендерге оқиға орнында медициналық көмек көрсетіліп, кейбірі ауруханаға жеткізілді.
Оқиға орнында полиция, өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлері жұмыс істеді. Апаттың себептері анықталуда.
BREAKING: Two people have been seriously injured after a train derailed in East Sussex.— Sky News (@SkyNews) August 13, 2026
The South East Coast Ambulance Service said a further nine people sustained less serious injuries.
Sky's @PhoebeS1992 reports.
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Бұған дейін Рим маңындағы оқ-дәрі шығаратын зауытта жарылыс болып, алапат өрт тұтанғанын жазғанбыз.