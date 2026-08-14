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Әлем

Ұлыбритания тағына мұрагер ерекше мамандықты таңдады

Ұлыбритания тағына мұрагер ерекше мамандықты таңдады , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 10:17 Сурет: Х/@jamessevern_fp
Ханзада Эдвард пен Софи ханымның ұлы Джеймс биыл күзде Сайренсестер қаласындағы Корольдік ауыл шаруашылығы университетінде оқуын бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының мәліметінше, 19 жастағы Джеймс ауыл шаруашылығы алқаптары мен жылжымайтын мүлікті басқару мамандығында білім алады. Букингем сарайы оның A-level емтихандарындағы нәтижесін жариялаған жоқ. Алайда өзі таңдаған бағдарламаға түсу үшін ханзада UCAS жүйесі бойынша кемінде 104 балл жинауы қажет. Бұл шамамен BCC бағаларына сәйкес келеді.

Жас король әулетінің өкілі оқуын бірден жалғастыруды ұйғарып, университетке түсер алдында академиялық демалыс алған жоқ. Жаз мезгілінде ол ағасы, король Карл III-ке тиесілі Сандрингем иелігіндегі фермада жұмыс істеген. Ферма қызметкерлерінің айтуынша, Джеймс ауыр физикалық жұмыстан қашпаған және трактор да жүргізген.

Джеймс Ұлыбритания тағының мұрагерлік кезегінде 17-орында тұр. Король әулетінің көптеген мүшесіне қарағанда, ол көпшілік алдына сирек шығады. Дегенмен соңғы уақытта Джеймс ресми іс-шараларға жиірек қатыса бастаған.

Бұған дейін Ұлыбританияның корольдік отбасында жаңа мұрагер дүниеге келгенін жазған болатынбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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