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Әлем

Германияда жер сілкінді

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 13:36 Фото: Zakon.kz
10 қыркүйекте Германияда магнитудасы 3,5 болатын жер сілкінісі болды. Сейсмологтардың мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша сағат 17:27-де тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы шамамен 8 шақырым тереңдікте орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) сайтында жарияланды.

Жер сілкінісінің эпицентрі 300 мыңнан астам адам тұратын Мангейм қаласынан солтүстік-солтүстік-батысқа қарай 11 шақырым жерде орналасқан. Сондай-ақ дүмпулер Франкфурт-на-Майнеден шамамен 63 шақырым оңтүстікте орналасқан аймақта сезілген.

Қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Бұған дейін Грузияда қатарынан екі жер сілкінісіболғанын жазған едік.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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