Германияда жер сілкінді
Фото: Zakon.kz
10 қыркүйекте Германияда магнитудасы 3,5 болатын жер сілкінісі болды. Сейсмологтардың мәліметінше, жер асты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша сағат 17:27-де тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы шамамен 8 шақырым тереңдікте орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) сайтында жарияланды.
Жер сілкінісінің эпицентрі 300 мыңнан астам адам тұратын Мангейм қаласынан солтүстік-солтүстік-батысқа қарай 11 шақырым жерде орналасқан. Сондай-ақ дүмпулер Франкфурт-на-Майнеден шамамен 63 шақырым оңтүстікте орналасқан аймақта сезілген.
Қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Бұған дейін Грузияда қатарынан екі жер сілкінісіболғанын жазған едік.
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