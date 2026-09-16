#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
447.88
516.58
5.29
Әлем

Қытайда роботтар роботтар өндіре бастады

Қытайда роботтар роботтар өндіре бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 10:11 Сурет: pexels
Қытайдың UBTECH Robotics компаниясы роботтардың көмегімен гуманоид роботтар шығаратын әлемдегі алғашқы өндіріс орнын іске қосты. Кәсіпорын жылына 10 мыңға дейін робот өндіре алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, зауыт Лючжоу қаласында орналасқан. Оның өндірістік қуаты әр 10 минут сайын бір робот шығаруға мүмкіндік береді. Кәсіпорында негізінен Walker S және Cruzr серияларындағы интеллектуалды өнеркәсіптік гуманоид роботтар өндіріледі.

Компанияның мәліметінше, гуманоид роботтар өндірісі зертханалық прототиптер мен шағын сериялы өндіріс кезеңінен өтіп, жаппай әрі интеллектуалды өндірістің жаңа кезеңіне көшіп жатыр.

Өндіріс үдерісі іс жүзінде толық автоматтандырылған. Роботтар паллеттерді түсіру, материалдарды тиеу және оларды бір жерден екінші жерге тасымалдау жұмыстарын атқарады.

2026 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметтегі брифинг барысында жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғиззат Байтурсынов технологиялар мен жасанды интеллектінің адамдарды алмастыруы мүмкін емес екеніне қатысты пікір білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
адамға ұқсас робот, гуманоид робот
13:25, 20 тамыз 2026
Қазақстан адамға ұқсас роботтар өндірісін бастауды жоспарлап отыр
Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники
20:32, 04 мамыр 2026
Қытайда отшашу зауытында жарылыс болды: қаза тапқандар бар
Қытайда таулы аймақтағы суэлектр стансасының алғашқы турбиналары іске қосылды
13:22, 29 желтоқсан 2025
Қытайда таулы аймақтағы суэлектр стансасының алғашқы турбиналары іске қосылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Адил Тилектес улыбается на фото
10:07, Бүгін
Чемпион Казахстана по борьбе Тилектес погиб от удара током на заводе в Шымкенте
&quot;Лада&quot; - &quot;Барыс&quot;
09:58, Бүгін
"Не окажется ли спад затяжным?": КХЛ задаёт вопросы перед выездной серией "Барыса"
Бывший игрок сборной России Семшов высказался о выступлении Максима Самородова в &quot;Ахмате&quot;
09:55, Бүгін
Бывший игрок сборной России Семшов высказался о выступлении Максима Самородова в "Ахмате"
Елена Рыбакина на приеме подачи
09:40, Бүгін
Казахстанка Елена Рыбакина замкнула тройку самых богатых теннисистов планеты в 2026 году
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: