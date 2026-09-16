Қытайда роботтар роботтар өндіре бастады
Oxu.Az басылымының мәліметінше, зауыт Лючжоу қаласында орналасқан. Оның өндірістік қуаты әр 10 минут сайын бір робот шығаруға мүмкіндік береді. Кәсіпорында негізінен Walker S және Cruzr серияларындағы интеллектуалды өнеркәсіптік гуманоид роботтар өндіріледі.
Компанияның мәліметінше, гуманоид роботтар өндірісі зертханалық прототиптер мен шағын сериялы өндіріс кезеңінен өтіп, жаппай әрі интеллектуалды өндірістің жаңа кезеңіне көшіп жатыр.
Өндіріс үдерісі іс жүзінде толық автоматтандырылған. Роботтар паллеттерді түсіру, материалдарды тиеу және оларды бір жерден екінші жерге тасымалдау жұмыстарын атқарады.
2026 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметтегі брифинг барысында жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғиззат Байтурсынов технологиялар мен жасанды интеллектінің адамдарды алмастыруы мүмкін емес екеніне қатысты пікір білдірді.