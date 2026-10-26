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Әлем

Үндістанда жай түсіп, 14 адам қаза тапты

Найзағай, жай, Үндістан, Тамиланд, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 19:58 Сурет: pixabay
Үндістанның Тамилнад штатында басталған жаңбырлы маусым кезінде жай түсіп, 14 адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

PTI агенттігінің хабарлауынша, нөсер жаңбыр көшкіннің жүруіне түрткі болып, осындай 62 жағдай тіркелген. Салдарынан тұрғын үйлерді, ауыл шаруашылығы алқаптарын су басты.

Билік жоғары қауіптілік режимін жариялап, туристердің бірқатар танымал тау курорттарына баруын шектеу туралы шешім қабылдады. Шектеулер ауа райы жағдайлары жақсарғанға дейін күшінде болады.

Бұған дейін Тибетте жойқын жер сілкінісі болғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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