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Әлем

Польшада мемлекеттік төңкеріс бола жаздады

Польша, мемлекеттік төңкеріс, Дуда, Туск, Конституциялық трибунал, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 13:53 Сурет: Zakon.kz/ЖИ-мен әзірленді
Польша премьер-министрі Дональд Туск Варшавадағы Конституциялық сот маңында өткен митингіге қатысты пікір білдіріп, бұған президент Кароль Навроцкий жауапты екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Польша президенті Навроцкий мен оның бұрынғы ізбасары Дуда елдің ең жоғары сот органдарының бірі – Конституциялық трибуналды күшпен басып алмақ болды. Бұл туралы премьер-министр Дональд Туск елдегі аталған оқиғаға қатысты жариялаған бейнеүндеуінде мәлімдеді, деп хабарлайды DW агенттігі.

Тусктің бұл үндеуі трибунал судьяларының бірі Анна Корвин-Пиотровсканың осы мемлекеттік органның төрағасы Богдан Свенчковский мен вице-президент Бартоломей Соханьскийді уақытша қызметтен шеттеткенін хабарлағаннан кейін жарияланды. Өйткені Туск үкіметі бастаған тарап олардың қажетті шешімдерді қабылдауға кедергі келтіріп жатыр деп санайды. Шеттетудің тағы бір себебі – Навроцкийдің Польша сеймі (парламенті) сайлаған жаңа судьялардың ант қабылдау рәсімін өткізуден бас тартуы.

Өз үндеуінде Туск "ПиС" (Заң және әділдік) құрған форматтағы трибунал "шынайы сот болып табылмайтынын" айтты. Премьер-министр Навроцкий мен оның президенттік қызметтегі бұрынғы ізбасары Анджей Дуданы елдегі "заң" үстемдігін бұзды" деп айыптады.

"Біз барлық саяси күштер мен екі президентке де заңның үстемдігін бірлесіп қалпына келтіруге мүмкіндік беретін қарарлар мен заңдарды ұсындық. Бәрі бекер болды, бәрін президент пен "ПиС" партиясы шектеп, тұсаулады", – деді Туск.

Премьер-министр атап өткендей, трибунал басшылары қызметтен шеттетілгенге дейін сейм сайлаған судьялар "төраға Свенчковскийдің кесірінен жұмысқа кірісе алмады". Туск 31 қазанға қараған түні полиция қоршауға алған Конституциялық сот ғимаратына Навроцкийдің келуіне қатысты пікір білдіре келе: "Құқықтық мемлекетте саясаткер, тіпті президент болса да, сот аумағына кіріп, бұйрық беріп, судьяларды қорқыта алмайды", деп атап өтті.

Премьер қазіргі өзінің басты міндеті – Конституцияға сәйкес трибуналдың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету екенін баса атап өтті.

"Кейбір мәселелер бойынша ымыраға келу деген болмайды. Айқай-дабыра мен өтірік Польшада заңға негіз бола алмайды әрі болмайды да", – деді ол.

Бұған дейін Мысырда кісі толы автобус жол апатына ұшырағанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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