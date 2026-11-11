АҚШ әуежайында қатты ауа ағыны шағын ұшақты аударып жіберді
Los Angeles Times басылымының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 7 қарашада күндіз болған. Cessna ұшағы кенеттен аударылып, төңкеріліп түскен.
Cessna – ұшқыштарды даярлау кезінде жиі қолданылатын бір қозғалтқышты шағын ұшақ.
Бортта болған ұшқыш-нұсқаушы мен курсант зардап шеккен жоқ. Ұшақты қайтадан шассиіне тұрғызу үшін құтқарушылар көтергіш кранды пайдаланған.
Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Әуежай өкілі бастапқыда ұшақтың қатты желден аударылғанын хабарлаған. Алайда диспетчерлердің өзара сөйлесулеріне қарағанда, бұған United Airlines әуе компаниясының Boeing 737 ұшағының қозғалтқышынан шыққан реактивті ағын себеп болуы мүмкін.
Ұшақ тиесілі Orange County Flight Center оқу орталығы да Cessna-ны ұшуға дайындалып жатқан жолаушылар лайнерінен шыққан ауа ағыны аударып жібергенін мәлімдеді. Шағын ұшақ қатты зақымданған, оны қалпына келтіру мүмкін емес. АҚШ-тың Федералдық азаматтық авиация басқармасы тергеу бастады.
2026 жылғы 8 қарашада Мәскеу – Алматы бағытымен ұшып келе жатқан SCAT әуе компаниясының ұшағы Астанаға шұғыл қонған еді.