Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары: доллар – 538 теңге деңгейінде
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар бағамы – 538,53 теңге,
еуро – 623,94 теңге,
рубль – 6,59 теңге.
Астана
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 537,5 теңге, сату – 543,5 теңге.
Еуроның сатып алу бағамы – 623,4 теңге, сату – 631,4 теңге.
Рубльдің сатып алу бағамы – 6,52 теңге, сату – 6,67 теңге.
Алматы
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 538,5 теңге, сату – 540,9 теңге.
Еуроның сатып алу бағамы – 624 теңге, сату – 628 теңге.
Рубльдің сатып алу бағамы – 6,51 теңге, сату – 6,63 теңге.
Шымкент
Доллардың орташа сатып алу бағамы – 538,2 теңге, сату – 540,2 теңге.
Еуроның сатып алу бағамы – 623,9 теңге, сату – 628,6 теңге.
Рубльдің сатып алу бағамы – 6,53 теңге, сату – 6,6 теңге.
Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті көрсеткіштер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.