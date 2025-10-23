#Қазақстан
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары: доллар – 538 теңге деңгейінде

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 11:35
Zakon.kz 2025 жылғы 23 қазан (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар бағамы – 538,53 теңге,

еуро – 623,94 теңге,

рубль – 6,59 теңге.

Астана

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 537,5 теңге, сату – 543,5 теңге.

Еуроның сатып алу бағамы – 623,4 теңге, сату – 631,4 теңге.

Рубльдің сатып алу бағамы – 6,52 теңге, сату – 6,67 теңге.

Алматы

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 538,5 теңге, сату – 540,9 теңге.

Еуроның сатып алу бағамы – 624 теңге, сату – 628 теңге.

Рубльдің сатып алу бағамы – 6,51 теңге, сату – 6,63 теңге.

Шымкент

Доллардың орташа сатып алу бағамы – 538,2 теңге, сату – 540,2 теңге.

Еуроның сатып алу бағамы – 623,9 теңге, сату – 628,6 теңге.

Рубльдің сатып алу бағамы – 6,53 теңге, сату – 6,6 теңге.

Аталған валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі өзекті көрсеткіштер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
