Астанада және Алматыда 24 қарашадағы валюта бағамдары
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 24 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады (11:08 дерегі бойынша).
Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
Доллар – 518,66 теңге
Еуро – 597,44 теңге
Рубль – 6,56 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 519,8 теңге, сату – 522,2 теңге
Еуро: сатып алу – 598,8 теңге, сату – 604 теңге
Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,51 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 519,5 теңге, сату – 521,5 теңге
Еуро: сатып алу – 598,7 теңге, сату – 603,2 теңге
Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,57 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 519,8 теңге, сату – 521,9 теңге
Еуро: сатып алу – 597,7 теңге, сату – 603,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,54 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі деректерге сәйкес, валюта бағамдары уақыт өте өзгеруі мүмкін.
