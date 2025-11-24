#Халық заңгері
Қаржы

Астанада және Алматыда 24 қарашадағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 24 қарашадағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады (11:08 дерегі бойынша).

Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:

Доллар – 518,66 теңге

Еуро – 597,44 теңге

Рубль – 6,56 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 519,8 теңге, сату – 522,2 теңге

Еуро: сатып алу – 598,8 теңге, сату – 604 теңге

Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,51 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 519,5 теңге, сату – 521,5 теңге

Еуро: сатып алу – 598,7 теңге, сату – 603,2 теңге

Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,57 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 519,8 теңге, сату – 521,9 теңге

Еуро: сатып алу – 597,7 теңге, сату – 603,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,54 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі деректерге сәйкес, валюта бағамдары уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
