Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми мәліметі бойынша доллар бағамы – 520,02 теңге, еуро – 608,79 теңге, рубль – 6,57 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 519,7 теңге, сату – 526,7 теңге
Еуро: сатып алу – 607,9 теңге, сату – 617,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 522,7 теңге, сату – 525 теңге
Еуро: сатып алу – 609,5 теңге, сату – 616 теңге
Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 522,8 теңге, сату – 525,1 теңге
Еуро: сатып алу – 607,6 теңге, сату – 613,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,58 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал дайындалған кездегі жағдайды көрсетеді. Валюта бағамдары уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
