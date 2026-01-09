#Халық заңгері
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 9 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 қаңтардағы (сағат 11:06) мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамы былайша қалыптасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми деректеріне сәйкес:

Доллар – 508,91 теңге

Еуро – 594,36 теңге

Рубль – 6,33 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге

Еуро: сатып алу – 592 теңге, сату – 602,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,55 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 512 теңге, сату – 515 теңге

Еуро: сатып алу – 594 теңге, сату – 600 теңге

Рубль: сатып алу – 6,21 теңге, сату – 6,38 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 512,6 теңге, сату – 514,8 теңге

Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 600,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,28 теңге, сату – 6,36 теңге

Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамы материал жарияланған сәтке сәйкес өзекті. Уақыт өте бағамдар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
