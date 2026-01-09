Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 9 қаңтар
2026 жылғы 9 қаңтардағы (сағат 11:06) мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамы былайша қалыптасты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми деректеріне сәйкес:
Доллар – 508,91 теңге
Еуро – 594,36 теңге
Рубль – 6,33 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 509 теңге, сату – 516 теңге
Еуро: сатып алу – 592 теңге, сату – 602,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,55 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 512 теңге, сату – 515 теңге
Еуро: сатып алу – 594 теңге, сату – 600 теңге
Рубль: сатып алу – 6,21 теңге, сату – 6,38 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 512,6 теңге, сату – 514,8 теңге
Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 600,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,28 теңге, сату – 6,36 теңге
Айта кетейік, көрсетілген валюта бағамы материал жарияланған сәтке сәйкес өзекті. Уақыт өте бағамдар өзгеруі мүмкін.
