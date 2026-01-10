Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 10 қаңтар
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 10 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 510,08 теңге; евро – 594,46 теңге; Ресей рублі – 6,43 теңге; Қытай юаны – 73,05 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 510 теңге, сату - 517 теңге.
- Евро: сатып алу - 593 теңге, сату - 603,13 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,29 теңге, сату - 6,65 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 511,80 теңге, сату - 514,52 теңге.
- Евро: сатып алу - 594,10 теңге, сату - 599,65 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,26 теңге, сату - 6,43 теңге.
2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме? Бұл туралы сарапшылар пікірімен мына арадан таныс бола аласыздар.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript