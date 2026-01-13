#Халық заңгері
Доллар тағы аздап арзандады: 13 қаңтардағы валюта бағамы

2026 жылғы 13 қаңтарда Қазақстан қор биржасындағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 509,75 теңге деңгейінде қалыптасып, 0,07 теңгеге төмендеді.

Осы күні ресей рублі 6,47 теңгеге (+0,01) көтерілсе, қытай юанінің бағамы 73,10 теңгені (+0,0095) құрады.

Айырбас пункттеріндегі доллар 510,4–512,4 теңгеден сатып алынып, сатылу; еуро – 593,6–598,1 теңге, рубль – 6,37–6,49 теңге аралығында.

Сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да өсті. Brent маркалы мұнай баррелі 65,06 долларға жетіп, 1,86%-ға қымбаттады. WTI маркалы мұнай фьючерсі ақпанда жеткізуге 2%-ға өсіп, баррелі 60,69 доллар болды.

Сауда алдында таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,84 теңге, еуро – 595,75 теңге, рубль – 6,47 теңге деңгейінде бекітті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
