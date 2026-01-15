#Халық заңгері
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 15 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 12:40 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 15 қаңтар 2026 жылы сағат 11:08-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 510,43 теңге, еуро – 594,86 теңге, рубль – 6,49 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге

Еуро: сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге

Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 510,8 теңге, сату – 512,9 теңге

Еуро: сатып алу – 593,7 теңге, сату – 598,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,53 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 510,7 теңге, сату – 512,7 теңге

Еуро: сатып алу – 593,7 теңге, сату – 598,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге

Ескерту: көрсетілген валюталық бағамдар материал жазылған кездегі жағдай бойынша ғана актуалды. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
