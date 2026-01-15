Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 15 қаңтар
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 15 қаңтар 2026 жылы сағат 11:08-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 510,43 теңге, еуро – 594,86 теңге, рубль – 6,49 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге
Еуро: сатып алу – 591 теңге, сату – 601 теңге
Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 510,8 теңге, сату – 512,9 теңге
Еуро: сатып алу – 593,7 теңге, сату – 598,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,53 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 510,7 теңге, сату – 512,7 теңге
Еуро: сатып алу – 593,7 теңге, сату – 598,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,42 теңге, сату – 6,49 теңге
Ескерту: көрсетілген валюталық бағамдар материал жазылған кездегі жағдай бойынша ғана актуалды. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript