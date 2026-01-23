#Халық заңгері
Қаржы

Астанада, Алматы мен Шымкенттегі валюта бағамы – 23 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 11:53 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 23 қаңтардағы (11:06) валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.

Ұлттық банк деректері бойынша:

Доллар – 505,71 теңге

Еуро – 591,43 теңге

Рубль – 6,65 теңге

Астана:

Доллар: сатып алу – 503,1 теңге, сату – 510,1 теңге

Еуро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 599,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,80 теңге

Алматы:

Доллар: сатып алу – 503,8 теңге, сату – 506,4 теңге

Еуро: сатып алу – 590,7 теңге, сату – 595,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,64 теңге

Шымкент:

Доллар: сатып алу – 503,8 теңге, сату – 506,0 теңге

Еуро: сатып алу – 591,3 теңге, сату – 596,3 теңге

Рубль: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,63 теңге

Көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған сәтке арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
