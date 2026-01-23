Астанада, Алматы мен Шымкенттегі валюта бағамы – 23 қаңтар
Zakon.kz 23 қаңтардағы (11:06) валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жариялады.
Ұлттық банк деректері бойынша:
Доллар – 505,71 теңге
Еуро – 591,43 теңге
Рубль – 6,65 теңге
Астана:
Доллар: сатып алу – 503,1 теңге, сату – 510,1 теңге
Еуро: сатып алу – 589,9 теңге, сату – 599,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,80 теңге
Алматы:
Доллар: сатып алу – 503,8 теңге, сату – 506,4 теңге
Еуро: сатып алу – 590,7 теңге, сату – 595,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,64 теңге
Шымкент:
Доллар: сатып алу – 503,8 теңге, сату – 506,0 теңге
Еуро: сатып алу – 591,3 теңге, сату – 596,3 теңге
Рубль: сатып алу – 6,56 теңге, сату – 6,63 теңге
Көрсетілген бағамдар тек материал жарияланған сәтке арналған және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
