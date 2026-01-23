Әлемдік инфляция: Қазақстан қай орында тұр
World Economic Outlook есебіне сәйкес, әлем бойынша орташа инфляция деңгейі 4,2% құрайды. Экономистер "қалыпты" инфляция деңгейі ретінде 2–3% аралығын санайды.
Қос таңбалы көрсеткіш: көршілерден жоғары
Әлемдік экономикалық картада Қазақстан "қызыл аймақта" белгіленген. Республикадағы инфляция 12,3% деңгейінде тіркелген. Бұл орташа әлемдік көрсеткіштен шамамен үш есе жоғары.
Арнайы назар аударылатын жайт – Қазақстанда негізгі сауда серіктестері мен көршілерімен салыстырғанда баға өсімінің жоғары болуы. Биыл елдегі баға динамикасы келесі елдерден жоғары:
- Ресей – 5,6%
- Өзбекстан – 7,3%
- Қырғызстан – 9,4% (10% межесіне жақын, бірақ асып кеткен жоқ)
- Қытай – 0,0% (баға өсуі тоқтаған)
Орталық Азия және Еуразиядағы рекордшылар
Еуразияда инфляциясы өте жоғары елдер айтарлықтай көп. Бұл елдерде құрылымдық проблемалар тұрақты түрде байқалады:
- Иран – 42,4%
- Түркия – 31,7% (баға өсімімен ұзақ жылдар бойы күресіп келеді)
- Украина – 9,3% (қиын жағдайға қарамастан)
Әлемдегі ең жоғары инфляция (антирекорд)
2025 жылы абсолютті антирекордшы – Венесуэла, оның инфляциясы 269,9%. Одан кейінгі орындар:
- Оңтүстік Судан – 97,5%
- Зимбабве – 89,0%
- Судан – 87,2%
Бұл аймақтарда инфляция экономикалық көрсеткіштен шығып, адамдардың күнделікті табысын бірнеше күнде жоққа шығаратын гуманитарлық проблемаға айналған.
Дамыған елдерде баға өсімін тұрақтандыруға мүмкіндік бар. Мысалы:
- АҚШ – 2,7% (қалыпты шеңберде)
- Канада – 2,0% (идеал деңгей)
Еуроодақ елдері:
- Франция – 1,1%
- Германия – 2,1%
Әлемдегі ең төмен инфляция тіркелген елдер:
- Панама – -0,1% (баға сәл төмендеген)
- Таиланд – 0,2%
- Швейцария – 0,1%
- Австралия – 2,6%
Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырғанын жазғанбыз.