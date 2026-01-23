#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
505.71
591.43
6.65
Қаржы

Әлемдік инфляция: Қазақстан қай орында тұр

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 16:37 Фото: pixabay
Әлемдік экономика инфляцияға қарсы күресті жалғастырып келеді, алайда жетістіктер әр елде әртүрлі. Бір елде баға өсімі нөлге дейін төмендесе, өзге елдерде үш таңбалы көрсеткіштерге дейін жетіп жатыр. Zakon.kz редакциясы ХВҚ деректерін зерттеп, Қазақстанның баға жарысындағы орнын анықтады.

World Economic Outlook есебіне сәйкес, әлем бойынша орташа инфляция деңгейі 4,2% құрайды. Экономистер "қалыпты" инфляция деңгейі ретінде 2–3% аралығын санайды.

Қос таңбалы көрсеткіш: көршілерден жоғары

Әлемдік экономикалық картада Қазақстан "қызыл аймақта" белгіленген. Республикадағы инфляция 12,3% деңгейінде тіркелген. Бұл орташа әлемдік көрсеткіштен шамамен үш есе жоғары.

Арнайы назар аударылатын жайт – Қазақстанда негізгі сауда серіктестері мен көршілерімен салыстырғанда баға өсімінің жоғары болуы. Биыл елдегі баға динамикасы келесі елдерден жоғары:

  • Ресей – 5,6%
  • Өзбекстан – 7,3%
  • Қырғызстан – 9,4% (10% межесіне жақын, бірақ асып кеткен жоқ)
  • Қытай – 0,0% (баға өсуі тоқтаған)

Орталық Азия және Еуразиядағы рекордшылар

Еуразияда инфляциясы өте жоғары елдер айтарлықтай көп. Бұл елдерде құрылымдық проблемалар тұрақты түрде байқалады:

  • Иран – 42,4%
  • Түркия – 31,7% (баға өсімімен ұзақ жылдар бойы күресіп келеді)
  • Украина – 9,3% (қиын жағдайға қарамастан)

Әлемдегі ең жоғары инфляция (антирекорд)

2025 жылы абсолютті антирекордшы – Венесуэла, оның инфляциясы 269,9%. Одан кейінгі орындар:

  • Оңтүстік Судан – 97,5%
  • Зимбабве – 89,0%
  • Судан – 87,2%

Бұл аймақтарда инфляция экономикалық көрсеткіштен шығып, адамдардың күнделікті табысын бірнеше күнде жоққа шығаратын гуманитарлық проблемаға айналған.

Сурет: Zakon.kz

Дамыған елдерде баға өсімін тұрақтандыруға мүмкіндік бар. Мысалы:

  • АҚШ – 2,7% (қалыпты шеңберде)
  • Канада – 2,0% (идеал деңгей)

Еуроодақ елдері:

  • Франция – 1,1%
  • Германия – 2,1%

Әлемдегі ең төмен инфляция тіркелген елдер:

  • Панама – -0,1% (баға сәл төмендеген)
  • Таиланд – 0,2%
  • Швейцария – 0,1%
  • Австралия – 2,6%

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: