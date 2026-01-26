Қазақстанда 700 мың адам тұрақты түрде букмекерлік ставкалар жасайды – Қаржы министрлігі
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 26 қаңтар 2026 жылы цифрлық жобаларды таныстыру барысында букмекерлік кеңселердің қызметінен түскен салық кірістері туралы статистиканы жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Вице-министрдің айтуынша, заңнамаға енгізілген өзгерістерге байланысты букмекерлік кеңселерден түскен төлемдер азайған.
"Жалпы, бір жылға жуық кезеңде ставкалар сомасы 1,6 трлн теңгені құрады. Жеңістер – 1,2 трлн теңге болды. Яғни, қайтарым 75%-ды құрап, 25%-ы ұйымдардың қолында қалады. Демек, шамамен 700 мың адам тұрақты түрде ставкалар жасайды", – деді Биржанов.
Оның сөзінше, бұл көрсеткіш ересек халықтың шамамен 15–20%-ын құрайды.
2025 жылғы шілде айында хабарланғандай, мемлекеттік органдар қазақстандықтардың барлық онлайн-ставкаларының тарихын көре алатын болады.
