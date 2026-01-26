#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.35
590.63
6.62
Қаржы

Қазақстанда 700 мың адам тұрақты түрде букмекерлік ставкалар жасайды – Қаржы министрлігі

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 16:45 Фото: freepik
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 26 қаңтар 2026 жылы цифрлық жобаларды таныстыру барысында букмекерлік кеңселердің қызметінен түскен салық кірістері туралы статистиканы жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министрдің айтуынша, заңнамаға енгізілген өзгерістерге байланысты букмекерлік кеңселерден түскен төлемдер азайған.

"Жалпы, бір жылға жуық кезеңде ставкалар сомасы 1,6 трлн теңгені құрады. Жеңістер – 1,2 трлн теңге болды. Яғни, қайтарым 75%-ды құрап, 25%-ы ұйымдардың қолында қалады. Демек, шамамен 700 мың адам тұрақты түрде ставкалар жасайды", – деді Биржанов.

Оның сөзінше, бұл көрсеткіш ересек халықтың шамамен 15–20%-ын құрайды.

2025 жылғы шілде айында хабарланғандай, мемлекеттік органдар қазақстандықтардың барлық онлайн-ставкаларының тарихын көре алатын болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда микроқаржылық және коллекторлық ұйымдарға жаңа талаптар енгізілмек
16:56, Бүгін
Қазақстанда микроқаржылық және коллекторлық ұйымдарға жаңа талаптар енгізілмек
Қаржы министрлігі жасырын түрде жалға берілетін пәтерлермен күресуге ниетті
13:48, 22 қазан 2025
Қаржы министрлігі жасырын түрде жалға берілетін пәтерлермен күресуге ниетті
Туыстар арасында мобильді аударымдар бойынша шектеу жоқ – қаржы вице-министрі
18:00, 09 қаңтар 2024
Туыстар арасында мобильді аударымдар бойынша шектеу жоқ – қаржы вице-министрі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: