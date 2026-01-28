#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Спорт жаңалықтары
Қаржы

Қазақстандағы айырбастау пунктерінде валютаның қазіргі бағамы

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 11:22 Фото: freepik
Zakon.kz 2026 жылғы 28 қаңтардағы (11:13) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағаларының орташа көрсеткіштерін ұсынды.

Ресми деректерге сәйкес, Ұлттық банк бойынша доллар бағамы – 502,27 теңге, еуро – 597,15 теңге, рубль – 6,57 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге
  • Еуро: сатып алу – 593 теңге, сату – 603 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 503,6 теңге, сату – 506,1 теңге
  • Еуро: сатып алу – 599,6 теңге, сату – 604,6 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,60 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 504 теңге, сату – 506,1 теңге
  • Еуро: сатып алу – 596,3 теңге, сату – 602,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,60 теңге

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке арналған және уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
