Қазақстандағы айырбастау пунктерінде валютаның қазіргі бағамы
Zakon.kz 2026 жылғы 28 қаңтардағы (11:13) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бағаларының орташа көрсеткіштерін ұсынды.
Ресми деректерге сәйкес, Ұлттық банк бойынша доллар бағамы – 502,27 теңге, еуро – 597,15 теңге, рубль – 6,57 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 502 теңге, сату – 509 теңге
- Еуро: сатып алу – 593 теңге, сату – 603 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 503,6 теңге, сату – 506,1 теңге
- Еуро: сатып алу – 599,6 теңге, сату – 604,6 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 504 теңге, сату – 506,1 теңге
- Еуро: сатып алу – 596,3 теңге, сату – 602,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,60 теңге
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке арналған және уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
