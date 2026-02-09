9 ақпандағы сауда қорытындысы: валюта бағамдары қалай өзгерді
2026 жылғы 9 ақпан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 494,75 теңгені құрады, бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 0,1 теңгеге өскен.
- Ресей рублінің бағамы 6,42 теңгеге дейін көтерілді (+0,07).
- Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,46 теңге болды (+0,03).
Айырбастау пункттерінде валюталар келесі бағамдармен саудалануда:
- доллар – 494,5–496,4 теңге,
- еуро – 585,1–589,9 теңге,
- рубль – 6,38–6,50 теңге.
Сонымен қатар, 9 ақпанда мұнайдың әлемдік бағасы өсті.
Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,97%-ға төмендеп, барреліне 67,39 АҚШ долларын құрады.
Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) электронды саудада WTI маркалы мұнайдың наурыз айына арналған фьючерстері 0,99%-ға арзандап, барреліне 62,92 АҚШ долларына тең болды.
Бұған дейін, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі ресми бағамдарды бекіткен болатын:
- доллар – 494,63 теңге,
- еуро – 583,22 теңге,
- рубль – 6,42 теңге.
