Қаржы

9 ақпандағы сауда қорытындысы: валюта бағамдары қалай өзгерді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 15:39 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 ақпан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 494,75 теңгені құрады, бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 0,1 теңгеге өскен.

  • Ресей рублінің бағамы 6,42 теңгеге дейін көтерілді (+0,07).
  • Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,46 теңге болды (+0,03).

Айырбастау пункттерінде валюталар келесі бағамдармен саудалануда:

  • доллар – 494,5–496,4 теңге,
  • еуро – 585,1–589,9 теңге,
  • рубль – 6,38–6,50 теңге.

Сонымен қатар, 9 ақпанда мұнайдың әлемдік бағасы өсті.

Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,97%-ға төмендеп, барреліне 67,39 АҚШ долларын құрады.

Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) электронды саудада WTI маркалы мұнайдың наурыз айына арналған фьючерстері 0,99%-ға арзандап, барреліне 62,92 АҚШ долларына тең болды.

Бұған дейін, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі ресми бағамдарды бекіткен болатын:

  • доллар – 494,63 теңге,
  • еуро – 583,22 теңге,
  • рубль – 6,42 теңге.
