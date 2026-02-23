#Референдум-2026
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталық бағам

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 20 ақпан сағат 11:10-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа салмақты сатып алу және сату бағамын ұсынды.

Ресми деректер бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметтері:

Доллар – 494,66 теңге

Еуро – 581,87 теңге

Рубль – 6,43 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 493,2 теңге, сату – 500,2 теңге

Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 590 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,62 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 495,6 теңге, сату – 498,2 теңге

Еуро: сатып алу – 585 теңге, сату – 590 теңге

Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,45 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 496,8 теңге, сату – 498 теңге

Еуро: сатып алу – 584,8 теңге, сату – 589,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге

Көрсетілген валюталық бағам тек материал жарияланған уақытқа арналған. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
