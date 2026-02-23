Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталық бағам
Zakon.kz 2026 жылғы 20 ақпан сағат 11:10-дегі Астана, Алматы және Шымкент айырбас пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа салмақты сатып алу және сату бағамын ұсынды.
Ресми деректер бойынша, Қазақстан Ұлттық банкінің мәліметтері:
Доллар – 494,66 теңге
Еуро – 581,87 теңге
Рубль – 6,43 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 493,2 теңге, сату – 500,2 теңге
Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 590 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,62 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 495,6 теңге, сату – 498,2 теңге
Еуро: сатып алу – 585 теңге, сату – 590 теңге
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,45 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 496,8 теңге, сату – 498 теңге
Еуро: сатып алу – 584,8 теңге, сату – 589,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,46 теңге
Көрсетілген валюталық бағам тек материал жарияланған уақытқа арналған. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
