Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 24 ақпанда (11:10) Астана, Алматы және Шымкенттегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.
Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес:
Доллар – 497,33 теңге
Еуро – 586,7 теңге
Рубль – 6,48 теңге
Астана
Доллар: орташа сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 581 теңге, сату – 591 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,26 теңге, сату – 6,56 теңге
Алматы
Доллар: орташа сатып алу – 495,2 теңге, сату – 497,8 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 583,6 теңге, сату – 588,2 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,45 теңге
Шымкент
Доллар: орташа сатып алу – 496,2 теңге, сату – 497,3 теңге
Еуро: орташа сатып алу – 584,5 теңге, сату – 589,2 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,45 теңге
Көрсетілген валюта бағамы материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript