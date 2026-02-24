#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 24 ақпанда (11:10) Астана, Алматы және Шымкенттегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес:

Доллар – 497,33 теңге

Еуро – 586,7 теңге

Рубль – 6,48 теңге

Астана

Доллар: орташа сатып алу – 494 теңге, сату – 501 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 581 теңге, сату – 591 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,26 теңге, сату – 6,56 теңге

Алматы

Доллар: орташа сатып алу – 495,2 теңге, сату – 497,8 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 583,6 теңге, сату – 588,2 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,45 теңге

Шымкент

Доллар: орташа сатып алу – 496,2 теңге, сату – 497,3 теңге

Еуро: орташа сатып алу – 584,5 теңге, сату – 589,2 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,40 теңге, сату – 6,45 теңге

Көрсетілген валюта бағамы материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
