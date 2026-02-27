27 ақпан: айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдарына шолу
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі деректері бойынша доллардың ресми бағамы – 501,75 теңге, еуро – 591,96 теңге, рубль – 6,52 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 495 тг
Орташа сату: 502 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 583 тг
Орташа сату: 593 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,25 тг
Орташа сату: 6,55 тг
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 497,7 тг
Орташа сату: 500,1 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 588,5 тг
Орташа сату: 594 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,41 тг
Орташа сату: 6,53 тг
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу: 497,6 тг
Орташа сату: 499,6 тг
Еуро бағамы
Орташа сатып алу: 588,2 тг
Орташа сату: 594 тг
Рубль бағамы
Орташа сатып алу: 6,42 тг
Орташа сату: 6,49 тг
Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке арналған. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.