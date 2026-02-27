#Референдум-2026
Қаржы

27 ақпан: айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдарына шолу

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын 2026 жылғы 27 ақпанға (11:06-дегі деректер) шоғырлап шығарды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі деректері бойынша доллардың ресми бағамы – 501,75 теңге, еуро – 591,96 теңге, рубль – 6,52 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 495 тг

Орташа сату: 502 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 583 тг

Орташа сату: 593 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,25 тг

Орташа сату: 6,55 тг

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 497,7 тг

Орташа сату: 500,1 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 588,5 тг

Орташа сату: 594 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,41 тг

Орташа сату: 6,53 тг

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу: 497,6 тг

Орташа сату: 499,6 тг

Еуро бағамы

Орташа сатып алу: 588,2 тг

Орташа сату: 594 тг

Рубль бағамы

Орташа сатып алу: 6,42 тг

Орташа сату: 6,49 тг

Ескерту: көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке арналған. Уақыт өте айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
