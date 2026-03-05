5 наурызға арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: freepik
Zakon.kz редакциясы 2026 жылғы 5 наурыздағы сағат 11:16-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.
Ұлттық банк деректері бойынша:
Доллар – 499,83 теңге
Еуро – 581,5 теңге
Рубль – 6,42 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 492 теңге, сату – 499 теңге
Еуро: сатып алу – 570 теңге, сату – 580 теңге
Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 494,2 теңге, сату – 496,7 теңге
Еуро: сатып алу – 568,6 теңге, сату – 579,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 494,7 теңге, сату – 496,8 теңге
Еуро: сатып алу – 570,9 теңге, сату – 580,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,41 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Валюта бағамы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript