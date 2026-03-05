#Референдум-2026
Қаржы

5 наурызға арналған Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 11:20 Фото: freepik
Zakon.kz редакциясы 2026 жылғы 5 наурыздағы сағат 11:16-дегі Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату валюта бағамын ұсынды.

Ұлттық банк деректері бойынша:

Доллар – 499,83 теңге

Еуро – 581,5 теңге

Рубль – 6,42 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 492 теңге, сату – 499 теңге

Еуро: сатып алу – 570 теңге, сату – 580 теңге

Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,50 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 494,2 теңге, сату – 496,7 теңге

Еуро: сатып алу – 568,6 теңге, сату – 579,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,47 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 494,7 теңге, сату – 496,8 теңге

Еуро: сатып алу – 570,9 теңге, сату – 580,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,34 теңге, сату – 6,41 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамы материал жазылған сәттегі деректерге сәйкес. Валюта бағамы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
