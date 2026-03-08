#Референдум-2026
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 8 наурыз

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 8 наурыз, доллар, евро, рубль, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 11:32 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 8 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 493,85 теңге; евро – 571,78 теңге; Ресей рублі – 6,25 теңге; Қытай юаны – 71,53 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 492 теңге, сату - 499 теңге.
  • Евро: сатып алу - 568,9 теңге, сату - 579 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,15 теңге, сату - 6,45 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 494,1 теңге, сату - 496,35 теңге.
  • Евро: сатып алу - 572,8 теңге, сату - 578,06 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,23 теңге, сату - 6,36 теңге.

Бұған дейін Қазақстанда 10 мың теңгелік ескі купюраларды қолдану мерзімі ұзартылғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
