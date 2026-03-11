#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Қаржы

11 наурыздағы саудада доллар бағамы тағы төмендеді

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 наурызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 489,39 теңгені құрап, 1,57 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы да аздап төмендеп, 6,21 теңгені (-0,01) құрады.

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,42 теңге (-0,24) болды.

Айырбастау пункттерінде долларды 489,5–491,9 теңгеден, еуроны 568,2–574,1 теңгеден, рубльді 6,16–6,29 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.

Сонымен қатар 11 наурызда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсіп жатыр.

Мәселен, Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 5,17%-ға өсіп, баррелі 92,34 долларды құрады.

Ал Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) сәуір айына арналған WTI мұнайының фьючерстері 5,69%-ға қымбаттап, баррелі 88,2 долларға жетті.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 491,59 теңге, еуроны 572,16 теңге, рубльді 6,24 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
10 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді
15:51, 10 наурыз 2026
10 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді
11 наурыздағы саудада доллар айтарлықтай төмендеді
15:53, 11 наурыз 2025
11 наурыздағы саудада доллар айтарлықтай төмендеді
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
15:40, 04 наурыз 2026
4 наурыздағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: