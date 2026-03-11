11 наурыздағы саудада доллар бағамы тағы төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 489,39 теңгені құрап, 1,57 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы да аздап төмендеп, 6,21 теңгені (-0,01) құрады.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,42 теңге (-0,24) болды.
Айырбастау пункттерінде долларды 489,5–491,9 теңгеден, еуроны 568,2–574,1 теңгеден, рубльді 6,16–6,29 теңгеден сатып алып, сатып жатыр.
Сонымен қатар 11 наурызда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсіп жатыр.
Мәселен, Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 5,17%-ға өсіп, баррелі 92,34 долларды құрады.
Ал Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) сәуір айына арналған WTI мұнайының фьючерстері 5,69%-ға қымбаттап, баррелі 88,2 долларға жетті.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 491,59 теңге, еуроны 572,16 теңге, рубльді 6,24 теңге деңгейінде белгілеген еді.