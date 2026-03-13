13 наурыздағы саудада доллар аздап арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 491,29 теңге болып, 0,02 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,12 теңгеге дейін төмендеді (-0,05).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 71,33 теңге болды (-0,15).
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 491,1–493,2 теңге аралығында,
- еуро 563,1–568,8 теңге аралығында,
- рубль 6,07–6,21 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр.
13 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсіп жатыр.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 0,41 долларға төмендеп, 100,05 долларды құрады.
Ал Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,71 долларға арзандап, баррелі 95,02 доллар болды.
Бұған дейін таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 491,68 теңге, еуроны 568,23 теңге, ал рубльді 6,2 теңге деңгейінде белгілеген еді.
13 наурыз күні таңертең қазақстандық айырбастау пункттерінде шетел валюталары қандай бағамен сатылып, сатып алынғанын арнайы материалдан көруге болады.