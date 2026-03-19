Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 19 наурыз
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz 2026 жылғы 19 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльді сатып алу және сату орташа бағамдарын ұсынды.
Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкінің бағамы:
Доллар – 482,49 теңге
Еуро – 556,75 теңге
Рубль – 5,79 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 481 теңге, сату – 483,9 теңге
Еуро: сатып алу – 551,9 теңге, сату – 561,9 теңге
Рубль: сатып алу – 5,60 теңге, сату – 6,01 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 482,4 теңге, сату – 483,6 теңге
Еуро: сатып алу – 553,3 теңге, сату – 559,4 теңге
Рубль: сатып алу – 5,72 теңге, сату – 5,91 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 482 теңге, сату – 484 теңге
Еуро: сатып алу – 552,6 теңге, сату – 559 теңге
Рубль: сатып алу – 5,75 теңге, сату – 5,89 теңге
Көрсетілген валюта бағамы тек материал жарияланған сәттегі дерек болып табылады. Уақытқа байланысты шетелдік валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.
