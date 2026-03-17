Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 17 наурыз

Zakon.kz 2026 жылғы 17 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі бекіткен бағамдар:

Доллар – 486,2 теңге

Еуро – 557,82 теңге

Рубль – 6 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 478,3 теңге, сату – 485,3 теңге

Еуро: сатып алу – 550 теңге, сату – 560 теңге

Рубль: сатып алу – 5,71 теңге, сату – 6,12 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 478,4 теңге, сату – 482 теңге

Еуро: сатып алу – 548,9 теңге, сату – 556,1 теңге

Рубль: сатып алу – 5,79 теңге, сату – 5,99 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 478,8 теңге, сату – 481,8 теңге

Еуро: сатып алу – 549,5 теңге, сату – 556,8 теңге

Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 5,99 теңге

Аталған бағамдар тек материал жарияланған кездегі жағдайға сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетелдік валюталардың бағамы өзгеруі мүмкін.

