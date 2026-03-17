Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 17 наурыз
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2026 жылғы 17 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық банкі бекіткен бағамдар:
Доллар – 486,2 теңге
Еуро – 557,82 теңге
Рубль – 6 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 478,3 теңге, сату – 485,3 теңге
Еуро: сатып алу – 550 теңге, сату – 560 теңге
Рубль: сатып алу – 5,71 теңге, сату – 6,12 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 478,4 теңге, сату – 482 теңге
Еуро: сатып алу – 548,9 теңге, сату – 556,1 теңге
Рубль: сатып алу – 5,79 теңге, сату – 5,99 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 478,8 теңге, сату – 481,8 теңге
Еуро: сатып алу – 549,5 теңге, сату – 556,8 теңге
Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 5,99 теңге
Аталған бағамдар тек материал жарияланған кездегі жағдайға сәйкес берілген. Уақыт өте келе шетелдік валюталардың бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript