19 наурыздағы саудада доллар бағамы сәл төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,32 теңгені құрап, 0,23 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 5,71 теңгеге дейін төмендеді (-0,06).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,92 теңгені құрады (-0,11).
Айырбастау орындарында доллар 481–483,4 теңгеден сатып алынып, сатылуда, еуро – 552,3–558,3 теңге аралығында, рубль – 5,63–5,85 теңге аралығында.
19 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсіп отыр.
Атап айтқанда, ICE Futures алаңындағы электрондық саудада Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 6,39%-ға өсіп, барреліне 114,24 доллар болды.
NYMEX алаңындағы электрондық саудада WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 0,98%-ға қымбаттап, барреліне 96,40 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 482,49 теңге, еуроны – 556,75 теңге, рубльді – 5,79 теңге деңгейінде белгіледі.