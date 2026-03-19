Қаржы

19 наурыздағы саудада доллар бағамы сәл төмендеді

сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 15:56 Фото: freepik
2026 жылғы 19 наурызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,32 теңгені құрап, 0,23 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 5,71 теңгеге дейін төмендеді (-0,06).

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,92 теңгені құрады (-0,11).

Айырбастау орындарында доллар 481–483,4 теңгеден сатып алынып, сатылуда, еуро – 552,3–558,3 теңге аралығында, рубль – 5,63–5,85 теңге аралығында.

19 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсіп отыр.

Атап айтқанда, ICE Futures алаңындағы электрондық саудада Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 6,39%-ға өсіп, барреліне 114,24 доллар болды.

NYMEX алаңындағы электрондық саудада WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 0,98%-ға қымбаттап, барреліне 96,40 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 482,49 теңге, еуроны – 556,75 теңге, рубльді – 5,79 теңге деңгейінде белгіледі.

