20 наурыздағы сауда қорытындысы бойынша валюта бағамдары қалай өзгерді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,33 теңгені құрап, 0,38 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 5,68 теңгеге дейін төмендеді (-0,02).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 70,03 теңгені құрады (+0,10).
Айырбастау пункттерінде доллар 480,6–483,1 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 549,9–561,4 теңге, рубль – 5,71–5,92 теңге аралығында.
Сонымен қатар, 20 наурызда әлемдік мұнай бағасы төмендеп жатыр.
Мысалы, ICE Futures электрондық саудасында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 0,90%-ға төмендеп, баррелі 107,67 доллар болды.
Ал NYMEX электрондық саудасында WTI мұнайының мамыр айындағы фьючерстері 1,21%-ға арзандап, баррелі 94,39 долларды құрады.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 482,32 теңге, еуроны – 553,37 теңге, рубльді – 5,63 теңге деңгейінде белгілеген болатын.