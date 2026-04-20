20 сәуірдегі валюта бағамдары қалай өзгерді
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 469,49 теңгені құрап, 0,14 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублі 6,22 теңгеге дейін көтеріліп, 0,7 теңгеге өсті.
Қытай юанінің бағамы 68,97 теңге болып, 0,01 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 467,4–470,1 теңге аралығында сатылып-сатып алынды. Еуро 549,7–554,9 теңге, ал рубль 6,07–6,19 теңге аралығында саудаланды.
Әлемдік мұнай нарығында да өсім байқалды.
Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері ICE Futures биржасында 5,91%-ға қымбаттап, бір баррелі 95,72 доллар болды.
NYMEX биржасында WTI мұнайының маусым фьючерстері 6,74%-ға өсіп, 88,16 долларды құрады.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі доллар бағамын 469,52 теңге, еуроны 553,75 теңге, рубльді 6,15 теңге деңгейінде белгілеген болатын.