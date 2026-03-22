Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 22 наурыз
2026 жылғы 21 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:
Доллар – 481,88 теңге
Еуро – 556,79 теңге
Рубль – 5,71 теңге
Валюта бағамдары уақыт бойынша өзгеруі мүмкін. Төменде көрсетілген сандар айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдарына сәйкес берілген.
Астана
Доллар: сатып алу – 478,74 теңге, сату – 485,74 теңге
Еуро: сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге
Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6,24 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 482,15 теңге, сату – 484,35 теңге
Еуро: сатып алу – 555,97 теңге, сату – 561,36 теңге
Рубль: сатып алу – 5,8 теңге, сату – 5,99 теңге
Сонымен қатар, Қазақстандағы автокредит беру нарығы алғаш рет ипотекалық қарыз көлемімен теңесті. Қазіргі уақытта автокредиттер бойынша берілген қарыз көлемі 2,4 трлн теңгеге жетті. Бөлшек нарықта бұл сегмент жылдам дамығанымен, соңғы уақытта өсу қарқыны бәсеңдеген.