Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 21 наурыз

Zakon.kz хабарлауынша, мақалада Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары және Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және ресей рублі бағамдары берілген.

2026 жылғы 21 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары:

  • АҚШ доллары – 481,88 теңге
  • Еуро – 556,79 теңге
  • Ресей рублі – 5,71 теңге
  • Қытай юані – 70,03 теңге

Валюта бағамдары уақыт бойынша өзгеруі мүмкін. Төменде көрсетілген сандар айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдарына сәйкес берілген.

Астана

  • АҚШ доллары: 477,76 теңге (сатып алу), 485,16 теңге (сату)
  • Еуро: 551,97 теңге (сатып алу), 561,97 теңге (сату)
  • Ресей рублі: 5,8 теңге (сатып алу), 6,19 теңге (сату)

Алматы

  • АҚШ доллары: 481,54 теңге (сатып алу), 483,94 теңге (сату)
  • Еуро: 555,79 теңге (сатып алу), 561,7 теңге (сату)
  • Ресей рублі: 5,75 теңге (сатып алу), 5,96 теңге (сату)

Сонымен қатар, Қазақстандағы автокредит беру нарығы алғаш рет ипотекалық қарыз көлемімен теңесті. Қазіргі уақытта автокредиттер бойынша берілген қарыз көлемі 2,4 трлн теңгеге жетті. Бөлшек нарықта бұл сегмент жылдам дамығанымен, соңғы уақытта өсу қарқыны бәсеңдеген.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
