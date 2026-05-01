Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 1 мамыр
Мәтінде Қазақстан Ұлттық банкінің ресми курстары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублінің бағамдары берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде белгіленген ресми бағамдар:
- АҚШ доллары – 463,09 теңге;
- еуро – 541,61 теңге;
- Ресей рублі – 6,19 теңге;
- Қытай юані – 67,65 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар: 459 теңге (сатып алу), 466 теңге (сату)
Еуро: 537 теңге (сатып алу), 547 теңге (сату)
Рубль: 5,95 теңге (сатып алу), 6,25 теңге (сату)
Алматы
Доллар: 461,89 теңге (сатып алу), 464,25 теңге (сату)
Еуро: 541,14 теңге (сатып алу), 546,56 теңге (сату)
Рубль: 5,98 теңге (сатып алу), 6,11 теңге (сату)
Бұған қоса, 1 мамырдан бастап Қазақстанда криптовалюта айналымын бақылау күшейтілетіні хабарланды.
