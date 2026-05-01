#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 1 мамыр

Мәтінде Қазақстан Ұлттық банкінің ресми курстары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублінің бағамдары берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде белгіленген ресми бағамдар:

  • АҚШ доллары – 463,09 теңге;
  • еуро – 541,61 теңге;
  • Ресей рублі – 6,19 теңге;
  • Қытай юані – 67,65 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

Доллар: 459 теңге (сатып алу), 466 теңге (сату)

Еуро: 537 теңге (сатып алу), 547 теңге (сату)

Рубль: 5,95 теңге (сатып алу), 6,25 теңге (сату)

Алматы

Доллар: 461,89 теңге (сатып алу), 464,25 теңге (сату)

Еуро: 541,14 теңге (сатып алу), 546,56 теңге (сату)

Рубль: 5,98 теңге (сатып алу), 6,11 теңге (сату)

Бұған қоса, 1 мамырдан бастап Қазақстанда криптовалюта айналымын бақылау күшейтілетіні хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 5 сәуір
12:08, 05 сәуір 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Таджикский дзюдоист невероятным броском "лишил" казахстанца "золота" на турнире в Душанбе
14:24, Бүгін
14:17, Бүгін
13:41, Бүгін
13:17, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: