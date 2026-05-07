Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 7 мамыр
2026 жылғы 7 мамырдағы жағдай бойынша Ұлттық банктің ресми бағамдары:
АҚШ доллары – 463,41 теңге
Еуро – 546,27 теңге
Ресей рублі – 6,18 теңге
Қытай юаны – 68,04 теңге
Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Айырбастау пункттерінде сатып алу және сату бағамдары бөлек көрсетіледі.
Астана:
Доллар: сатып алу – 460 тг, сату – 467 тг
Еуро: сатып алу – 538,01 тг, сату – 548,01 тг
Рубль: сатып алу – 5,95 тг, сату – 6,25 тг
Алматы:
Доллар: сатып алу – 463,64 тг, сату – 465,79 тг
Еуро: сатып алу – 543,08 тг, сату – 548,52 тг
Рубль: сатып алу – 5,99 тг, сату – 6,12 тг
Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда халықтың қоғамдық тамақтану орындарына жұмсайтын шығыны артып келеді. Сонымен қатар, бағаның өсу қарқыны да күшейіп отыр. Әсіресе асханалар мен дәмханаларда қымбатшылық айқын байқалады.