Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары - 7 мамыр

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген шетел валюталарының ресми бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және Ресей рублінің бағамдары берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 мамырдағы жағдай бойынша Ұлттық банктің ресми бағамдары:

АҚШ доллары – 463,41 теңге

Еуро – 546,27 теңге

Ресей рублі – 6,18 теңге

Қытай юаны – 68,04 теңге

Айта кетейік, валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Айырбастау пункттерінде сатып алу және сату бағамдары бөлек көрсетіледі.

Астана:

Доллар: сатып алу – 460 тг, сату – 467 тг

Еуро: сатып алу – 538,01 тг, сату – 548,01 тг

Рубль: сатып алу – 5,95 тг, сату – 6,25 тг

Алматы:

Доллар: сатып алу – 463,64 тг, сату – 465,79 тг

Еуро: сатып алу – 543,08 тг, сату – 548,52 тг

Рубль: сатып алу – 5,99 тг, сату – 6,12 тг

Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда халықтың қоғамдық тамақтану орындарына жұмсайтын шығыны артып келеді. Сонымен қатар, бағаның өсу қарқыны да күшейіп отыр. Әсіресе асханалар мен дәмханаларда қымбатшылық айқын байқалады.

