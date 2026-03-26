26 наурызда доллар бағамы аздап төмендеді
26 наурыз 2026 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетелдік валюталар бойынша күнделікті сауда аяқталды. Сауда нәтижесінде долларға орташа салмақты курс 481,83 теңге болып, 0,05 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 5,86 теңгеге көтерілді (+0,18).
Қытай юаны күндік саудада 69,82 теңге болды (-0,21).
Ағымдағы бағамдар бойынша айырбастау пункттерінде доллар 482–484 теңге, еуро 555,4–560,8 теңге, рубль 5,83–6,012 теңге аралығында сатып алынады/сатылады.
26 наурызда әлемдік мұнай бағалары өсуде.
Лондондағы ICE Futures биржасында Brent маркалы майлық фьючерстер 1,81%-ға көтеріліп, баррельге $104,07 болды.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында WTI маркалы майлық фьючерстер 1,92%-ға өскен, баррельге $92,05 құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 482,33 теңге, еуро – 557,57 теңге, рубль – 5,74 теңге деңгейінде бекітті.
