30 наурыздағы саудада доллар бағамы төмендеді
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 наурыз күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 481,54 теңгені құрап, 1,35 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы да 0,04 теңгеге арзандап, 5,88 теңге болды.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,70 теңгені құрады (–0,01).
Айырбастау пункттерінде доллар 480,7–482,7 теңгеден сатып алынып/сатылуда, еуро – 554,2–559,5 теңге аралығында, рубль – 5,82–5,98 теңге аралығында.
30 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсті.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайға фьючерстер 2,16%-ға өсіп, барреліне 115 доллар болды.
Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы америкалық мұнай 1,87%-ға қымбаттап, барреліне 103,13 долларды құрады.
Ал таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 482,53 теңге, еуроны – 555,44 теңге, рубльді – 5,92 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
Оқи отырыңыз
