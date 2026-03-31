Валюта бағамы жаңартылды: Астана, Алматы, Шымкент
Zakon.kz 2026 жылғы 31 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сауда бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банк мәліметі бойынша ресми бағамдар:
Доллар – 481,54 теңге
Еуро – 553,24 теңге
Ресей рублі – 5,93 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 476,2 теңге, сату – 483,2 теңге
Еуро: сатып алу – 546,3 теңге, сату – 556,3 теңге
Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,15 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 478,9 теңге, сату – 481,2 теңге
Еуро: сатып алу – 549,6 теңге, сату – 556,3 теңге
Рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 5,97 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 479,5 теңге, сату – 481,6 теңге
Еуро: сатып алу – 550,3 теңге, сату – 558,6 теңге
Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,96 теңге
Белгіленген бағамдар материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
