Қаржы

Валюта бағамы жаңартылды: Астана, Алматы, Шымкент

Zakon.kz 2026 жылғы 31 наурыздағы Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сауда бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банк мәліметі бойынша ресми бағамдар:

Доллар – 481,54 теңге

Еуро – 553,24 теңге

Ресей рублі – 5,93 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 476,2 теңге, сату – 483,2 теңге

Еуро: сатып алу – 546,3 теңге, сату – 556,3 теңге

Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 6,15 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 478,9 теңге, сату – 481,2 теңге

Еуро: сатып алу – 549,6 теңге, сату – 556,3 теңге

Рубль: сатып алу – 5,82 теңге, сату – 5,97 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 479,5 теңге, сату – 481,6 теңге

Еуро: сатып алу – 550,3 теңге, сату – 558,6 теңге

Рубль: сатып алу – 5,88 теңге, сату – 5,96 теңге

Белгіленген бағамдар материал жазылған сәттегі деректер болып табылады. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
