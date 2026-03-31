Теңге бағамы 480 теңгеден төмендеді
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 478,77 теңгені құрап, 2,7 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 5,89 теңгеге дейін өсіп (+0,01), ал қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,35 теңгені құрады (–0,35).
Айырбастау пункттерінде доллар 476,7–479,1 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 548,3–554,2 теңге, рубль – 5,81–5,97 теңге шамасында.
31 наурызда әлемдік мұнай бағасы төмендеді. Атап айтқанда, ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың маусым айына арналған фьючерстері 0,72%-ға арзандап, барреліне 106,62 долларды құрады.
Ал NYMEX биржасындағы электронды саудада WTI мұнайының мамыр айына арналған фьючерстері 0,45%-ға төмендеп, барреліне 102,42 доллар болды.
Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды: доллар – 481,54 теңге, еуро – 553,24 теңге, рубль – 5,93 теңге деңгейінде белгілеген еді.