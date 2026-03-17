#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Қазақстан қор биржасы: доллар бағамы 7 теңгеге арзандады

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 17 наурызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 479,02 теңгені құрап, 6,59 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы да арзандап, 5,83 теңгеге (-0,15) түсті. Ал қытай юанінің бағамы 69,61 теңгені құрап, 1,04 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде доллар 479,25–482 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро бағамы 550,1–556,7 теңге болса, рубль 5,73–5,94 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар, 17 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсім көрсетті. ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 3,70%-ға қымбаттап, барреліне 103,92 доллар болды.

Ал NYMEX алаңында WTI мұнайының мамыр фьючерстері 4,50%-ға өсіп, 96,62 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 486,2 теңге, еуроны 557,82 теңге, рубльді 6 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Лукашенко: Беларусь пен Қазақстанда Конституция күні енді бір күнде – 15 наурызда атап өтіледі
16:45, Бүгін
Лукашенко: Беларусь пен Қазақстанда Конституция күні енді бір күнде – 15 наурызда атап өтіледі
Қазақстанда доллар бағамы қайта өсті
15:52, 12 наурыз 2026
Қазақстанда доллар бағамы қайта өсті
29 қаңтардағы саудада доллар арзандады
15:42, 29 қаңтар 2026
29 қаңтардағы саудада доллар арзандады
