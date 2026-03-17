Қазақстан қор биржасы: доллар бағамы 7 теңгеге арзандады
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 479,02 теңгені құрап, 6,59 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы да арзандап, 5,83 теңгеге (-0,15) түсті. Ал қытай юанінің бағамы 69,61 теңгені құрап, 1,04 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 479,25–482 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро бағамы 550,1–556,7 теңге болса, рубль 5,73–5,94 теңге аралығында саудалануда.
Сонымен қатар, 17 наурызда әлемдік мұнай бағасы өсім көрсетті. ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 3,70%-ға қымбаттап, барреліне 103,92 доллар болды.
Ал NYMEX алаңында WTI мұнайының мамыр фьючерстері 4,50%-ға өсіп, 96,62 долларды құрады.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық Банкі доллар бағамын 486,2 теңге, еуроны 557,82 теңге, рубльді 6 теңге деңгейінде белгіледі.