17 сәуірдегі саудада доллар бағамы 470 теңгеден төмен түсті
Сауда нәтижесінде доллардың орташа сараланған бағамы 469,52 теңгені құрап, 1,68 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,15 теңгеге дейін өссе (+0,1), Қытай юанінің бағамы 68,98 теңгеге дейін төмендеді (-0,30).
Айырбастау пункттерінде доллар 468,5–471,1 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 552–557,6 теңге, рубль – 6,05–6,17 теңге деңгейінде.
17 сәуірде әлемдік мұнай бағасы да төмендеу үрдісін көрсетті.
Атап айтқанда, ICE Futures алаңындағы Brent маркалы мұнайдың маусым айындағы фьючерстері 0,91%-ға арзандап, барреліне 98,49 доллар болды.
Ал NYMEX алаңында WTI маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 1%-ға төмендеп, барреліне 93,74 долларды құрады.
Бұған дейін Ұлттық банк таңертең доллар бағамын 471,46 теңге, еуроны – 555,38 теңге, рубльді – 6,18 теңге деңгейінде белгілеген болатын.