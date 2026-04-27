Қаржы

Доллар бағамы 27 сәуірдегі саудада тағы 4 теңгеге төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 сәуірде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 460,80 теңгені құрап, 3,93 теңгеге төмендеді. Ресей рублінің бағамы 6,15 теңгеге дейін азайды (-0,01). Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 67,74 теңгені құрап, 0,36 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу/сату бағамы 457,8–460,5 теңге аралығында, еуро – 532,7–543,6 теңге, рубль – 5,96–6,09 теңге деңгейінде болды.

27 сәуірде әлемдік мұнай бағасы өсуде. ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың шілде айына арналған фьючерстері 2,89%-ға қымбаттап, барреліне 101,99 долларға жетті. Ал NYMEX алаңында WTI мұнайының маусым айына арналған фьючерстері 2,64%-ға өсіп, барреліне 96,89 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 464,86 теңге, еуроны – 544,03 теңге, рубльді – 6,14 теңге деңгейінде белгілеген еді.

27 сәуірдің бірінші жартысында қазақстандық айырбастау пункттерінде шетел валютасын қандай бағаммен сатып алу және сату жүргізілгенін төмендегі сілтеме арқылы көруге болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
