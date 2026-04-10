10 сәуірдегі саудада доллар бағамы қайта төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 473,13 теңге болып, 5,65 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,14 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 69,40 теңге болып, 0,91 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 471,7–474,2 теңге аралығында сатып алынып-сатылуда, еуро – 552,4–557,9 теңге, рубль – 6,06–6,19 теңге.
Әлемдік мұнай бағасы 10 сәуірде өсім көрсетті.
Атап айтқанда, ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың маусымдық фьючерстері 1,70%-ға өсіп, барреліне 97,55 доллар болды.
NYMEX биржасында WTI мұнайының мамыр айындағы фьючерстері 1,88%-ға қымбаттап, барреліне 99,71 долларды құрады.
Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 479,82 теңге, еуроны 559,9 теңге, рубльді 6,15 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандық айырбастау пункттерінде шетел валютасының сатып алу және сату бағалары туралы мәліметті 10 сәуірдің бірінші жартысындағы деректерден көруге болады.