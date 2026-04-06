6 сәуірге арналған валюта бағамдарының орташа көрсеткіштері
Zakon.kz 2026 жылғы 6 сәуірге Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Ұлттық банк деректері бойынша:
- Доллар – 470,46 теңге
- Еуро – 543,1 теңге
- Рубль – 5,86 теңге
Астана
- Доллар: сатып алу – 464 теңге, сату – 471 теңге
- Еуро: сатып алу – 534,1 теңге, сату – 544,1 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,77 теңге, сату – 6,07 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 464,3 теңге, сату – 470,3 теңге
- Еуро: сатып алу – 538 теңге, сату – 543,7 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 5,99 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 466,7 теңге, сату – 468,5 теңге
- Еуро: сатып алу – 538,1 теңге, сату – 543,8 теңге
- Рубль: сатып алу – 5,86 теңге, сату – 5,93 теңге
Көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәтке ғана қатысты. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
Оқи отырыңыз
