Қаржы

6 сәуірге арналған валюта бағамдарының орташа көрсеткіштері

Zakon.kz 2026 жылғы 6 сәуірге Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбас пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Ұлттық банк деректері бойынша:

  • Доллар – 470,46 теңге
  • Еуро – 543,1 теңге
  • Рубль – 5,86 теңге

Астана

  • Доллар: сатып алу – 464 теңге, сату – 471 теңге
  • Еуро: сатып алу – 534,1 теңге, сату – 544,1 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,77 теңге, сату – 6,07 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 464,3 теңге, сату – 470,3 теңге
  • Еуро: сатып алу – 538 теңге, сату – 543,7 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,85 теңге, сату – 5,99 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 466,7 теңге, сату – 468,5 теңге
  • Еуро: сатып алу – 538,1 теңге, сату – 543,8 теңге
  • Рубль: сатып алу – 5,86 теңге, сату – 5,93 теңге

Көрсетілген валюта курстары материал жазылған сәтке ғана қатысты. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

