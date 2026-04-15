15 сәуірдегі саудада доллар арзандады
Сауда нәтижесінде доллардың орташа өлшенген бағамы 474,08 теңгені құрап, 2,63 теңгеге арзандады.
Ал ресейлік рубль 0,03 теңгеге өсіп, 6,32 теңгеге жетті. Қытай юанінің бағамы 69,73 теңге деңгейінде қалып, 0,47 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пункттерінде доллар 472,5–475,6 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро 557–562,6 теңге, рубль 6,2–6,31 теңге аралығында саудалануда.
Сонымен қатар әлемдік нарықта мұнай бағасы өсіп отыр. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,81 долларға қымбаттап, 95,6 долларды құрады. Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай 0,27 долларға өсіп, барреліне 91,55 доллар болды.
Еске салайық, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 476,97 теңге, еуроны 562,59 теңге, рубльді 6,27 теңге деңгейінде белгілеген еді.