Қаржы

15 сәуірдегі саудада доллар арзандады

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 15:54 Фото: pexels
2026 жылғы 15 сәуірде Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда қорытындыланып, доллар бағамы төмендеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа өлшенген бағамы 474,08 теңгені құрап, 2,63 теңгеге арзандады.

Ал ресейлік рубль 0,03 теңгеге өсіп, 6,32 теңгеге жетті. Қытай юанінің бағамы 69,73 теңге деңгейінде қалып, 0,47 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пункттерінде доллар 472,5–475,6 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро 557–562,6 теңге, рубль 6,2–6,31 теңге аралығында саудалануда.

Сонымен қатар әлемдік нарықта мұнай бағасы өсіп отыр. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,81 долларға қымбаттап, 95,6 долларды құрады. Ал Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай 0,27 долларға өсіп, барреліне 91,55 доллар болды.

Еске салайық, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 476,97 теңге, еуроны 562,59 теңге, рубльді 6,27 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Оқи отырыңыз
Тоқаевқа Астана халықаралық қаржы орталығы арқылы тартылған 21,5 млрд доллар инвестиция туралы есеп берілді
17:11, Бүгін
Тоқаевқа Астана халықаралық қаржы орталығы арқылы тартылған 21,5 млрд доллар инвестиция туралы есеп берілді
15 сәуірдегі саудада доллар арзандап, рубль көтерілді
15:57, 15 сәуір 2025
15 сәуірдегі саудада доллар арзандап, рубль көтерілді
2 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
15:42, 02 сәуір 2026
2 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
